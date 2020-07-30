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الخميس 30 تموز 2020 ساعة 09:00

قوات الاحتلال تطلق سراح المرابطة هنادي الحلواني

قوات الاحتلال تطلق سراح المرابطة هنادي الحلواني
وأفادت مصادر مقدسية أن محكمة الاحتلال فرضت أيضا كفالة مالية 1000 شيقل مقابل الإفراج عن الحلواني، بالإضافة إلى مخالفة بـ5000 شيقل بدعوى عدم تبليغ وزارة الصحة أنها تخضع للحجر الصحي.

ودحضت المرابطة الحلواني ادعاءات الاحتلال، مؤكدة أنها أبلغت الجهات المختصة بخضوعها للحجر الصحي لكنهم لم يُبالوا، واقتادوها لتحقيق طويل بتهمة "التحريض".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المرابطة الحلواني -فجر امس- من منزلها بحي الجوز في القدس المحتلة، بعد اقتحامه وتحطيم محتوياته ومصادرة ما فيه من أجهزة وحواسيب.

وتأتي انتهاكات الاحتلال بحق الحلواني قبل ساعات من اقتحامات كبيرة تنوي مجموعات المستوطنين تنفيذها بحق المدينة تزامنا مع يوم عرفة ضمن ما يعرف لديهم باسم ذكرى "خراب الهيكل".

واشتهرت الحلواني برباطها حتى بعد الإبعاد؛ ولم تتوان عن الصلاة على أبواب المسجد الأقصى والرباط أمامه في رسالة واضحة للاحتلال بأن الإبعاد لا يؤثر على رسالة المرابطات وتعلقهن بالأقصى.

وأطلق الاحتلال على الحلواني ومن معها من نساء مرابطات "القائمة السوداء"، وهنّ اللاتي تعرضن للعديد من العقوبات والإجراءات والانتهاكات الاحتلالية، إلا أنهن ومن خلال مواقفهن البطولية التعبدية من الأقصى تصدرن العناوين.
رقم : 877466
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