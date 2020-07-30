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الخميس 30 تموز 2020 ساعة 10:38

أبو مرزوق: أميركا خدرت السلطة و‘‘غزة في مواجهة التصفية‘‘

أبو مرزوق: أميركا خدرت السلطة و‘‘غزة في مواجهة التصفية‘‘
وأضاف أبو مرزوق في تصريحات صحفية مساء امس الأربعاء، أن البعض، يراهن على إمكانية تراجع الإدارة الأمريكية القادمة عن صفقة القرن وخطة الضم.

وأكّد أبو مرزوق على أن غزة نجحت في مواجهة كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
رقم : 877479
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