روحاني: إيران في مرحلة تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا

ولدى افتتاحه ،صباح اليوم الخميس، عددا من المشاريع الوطنية لوزارة الصناعة والتجارة والمناجم، أوضح الرئيس روحاني اننا نسير في الاتجاه الصحيح لمواجهة انتشار فيروس كورونا ماعدا محافظتين في البلاد تتطلبان مزيدا من الجهود للسيطرة على الفيروس.



واضاف الرئيس روحاني أن الأمور تتجه نحو تجاوز ذروة انتشار كورونا في البلاد بفضل جهود وتضحيات الكوادر الصحية والطبية .



وتابع روحاني أن الأمور تتجه نحو تجاوز ذروة انتشار كورونا في البلاد بفضل جهود وتضحيات الكوادر الصحية والطبية .



واضاف الرئيس الايراني أن الأمور تتجه نحو تجاوز ذروة انتشار كورونا في البلاد بفضل جهود وتضحيات الكوادر الصحية والطبية .



وبشأن افتتاح المشاريع الصناعية والخدمية ، قال الرئيس روحاني انه خصص يومي السبت والخميس من كل أسبوع لافتتاح عدد من هذه المشاريع لتكون هذه المنجزات شوكة في عيون اعداء الاسلام وايران كل أسبوع.



وتابع روحاني قائلا : أن باقي ايام الاسبوع تشهد ايضا افتتاح المشاريع المختلفة من قبل المسؤولين في جميع محافظات البلاد وبهذا نكون قد حافظنا على القطاع الانتاجي وسنواصل قفزة الانتاج التي جعلها قائد الثورة شعار هذا العام.



وخاطب روحاني الاعداء بالقول : مع كل الصعوبات الكثيرة التي روجتموها لشعبنا ، لكنكم لم تستطيعوا إركاعنا ، وسنواصل تنمية انتاجنا ، وستلاحظون ذلك نهاية كل أسبوع، أما بخصوص فيروس كورونا فقد واجهنا هذا الفيروس الذي اجتاح العالم بكل قوة بفضل جهود اطبائنا وممرضينا وكوادرنا الصحية وسننجح في هذا المجال.