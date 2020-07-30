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الخميس 30 تموز 2020 ساعة 11:56

اختبار صاروخا مضادا للسفن في كوريا الشمالية

اختبار صاروخا مضادا للسفن في كوريا الشمالية
ونقلت المصادر عن مصدر في الجيش الكوري الجنوبي، أنه لم يتم الإبلاغ عن هذا الاختبار في وسائل الإعلام، حيث لم يعلن الجانب الكوري الجنوبي، ولا وسائل الإعلام الشمالية عن إطلاق الصاروخ.

وحسب المصادر تم إطلاق صاروخ من طراز "بحر-بحر" ، من سفينة في بحر اليابان قطع مسافة 100 كيلومتر في السادس من يوليو.

فيما لا يزال نوع الصاروخ مجهولا، ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه كان نسخة من الصاروخ السوفيتي "خا-35" المضاد للسفن.

وبحسب ممثل هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي يأتي اطلاق الصاروخ جزءا من التدريبات البحرية الدورية لكوريا الشمالية. وانطلقت التدريبات العسكرية الصيفية الكورية الشمالية، في بداية يوليو، وتستمر حتى يومنا هذا حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.
رقم : 877495
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