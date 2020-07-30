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الخميس 30 تموز 2020 ساعة 12:12

بدء الإقفال التام في لبنان لمواجهة كورونا

بدء الإقفال التام في لبنان لمواجهة كورونا
وفي هذا الاطار اغلقت الاسواق التجارية والمسابح والمراكز الترفيهية والمصارف الابوابها، كما خفت حركة السير في الشوارع مقارنا مع الايام قبل الاقفال.

ويستمر الاقفال التام لمدة عدة ايام و هناك دوريات لقوي الامن و الجيش في الشوارع لتنفيذ قرار الحكومة.

وركزت صحف بيروت اليوم على موضوع الاقفال التام وايضا عدد الاصابات بكورونا حيث سجلت 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس في لبنان ، عشية الإقفال التام، ليرتفع عدد المُصابين الفعليين إلى 2397، فيما وصل عدد الوفيات إلى 55 مع إعلان وزارة الصحة تسجيل وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ومع وصول عدد الحالات التي تستدعي الاستشفاء إلى 136 ، وعدد الحالات الحرجة إلى 30، تتضح ملامح الضغط المرتقب على المُستشفيات. بناءً عليه، يواصل وزير الصحة حمد حسن جولاته على المستشفيات الحكومية في المناطق لرفع جاهزيتها في ظل التوقعات بازدياد الحاجة اليها في الأيام المقبلة.

وكتبت صحيفة الاخبار أن الارتفاع المتواصل لعدد المصابين، والتردّي المتمادي للقطاع الصحي، يؤكدان أهمية إجراء الإقفال التام الذي يبدأ اليوم، لفرملة عدّاد الإصابات، تجنّباً للانزلاق نحو مزيد من التفشّي، خصوصاً أن الفيروس يتمدد في مناطق مختلفة، وقد وصل أمس، بقوة، إلى بلدة الحلانية في بعلبك، حيث سُجّلت 49 إصابة، ما دفع إلى عزلها.

وفي سياق رديف لإجراءات الإقفال الذي سيجمَّد يومي الثلاثاء والأربعاء المُقبلين، ليُستأنف يوم الخميس، بوشر اتخاذ إجراءات مشدّدة في مطار رفيق الحريري الدولي لجهة فحوصات الركاب الوافدين وحجر المغتربين على نفقتهم وغيرهما من التدابير التي أعلنتها اللجنة الوزارية المخصصة لمواجهة كورونا قبل أيام.
رقم : 877500
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