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الخميس 30 تموز 2020 ساعة 12:20

مجموعات استيطانية تقتحم المسجد الأقصى

مجموعات استيطانية تقتحم المسجد الأقصى
وقالت مصادر مقدسية، إن 200 مستوطن اقتحموا باحات المسجد، برفقة العشرات من عناصر الشرطة.

وأفادت المصادر، أن خمسة أفواج من المستوطنين اقتحموا الأقصى في بداية عمليات الاقتحام، وكل فوج يضم 20 مستوطنًا، أدوا صلوات عند باب الرحمة.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت 5 شبان فلسطينيين من المتواجدين في باحات الأقصى.

وحاولت شرطة الاحتلال تفريغ باحات المسجد القبلي من المصلين قبل بدء الاقتحام لفتح الطريق أمام المستوطنين.

واحتشدت أعداد كبيرة من المستوطنين منذ الصباح، بانتظار فتح باب المغاربة الذي يدخلون من خلاله لباحات المسجد، بحماية عناصر شرطة الاحتلال.

ومن المتوقع أن يتضاعف العدد خلال نهار اليوم، حيث إن شرطة الاحتلال تغلق باب المغاربة الذي تتم من خلاله الاقتحامات عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت القدس المحتلة، إضافة للسماح للمستوطنين بجولة اقتحام ثانية تبدأ بعد الانتهاء من صلاة الظهر ولمدة ساعة كاملة.

وأطلقت جمعيات وتجمعات استيطانية متطرفة دعوات لاقتحام المسجد الأقصى المبارك في يوم عرفة ويوم عيد الأضحى المبارك، فيما انطلقت دعوات فلسطينية مضادة لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه.
رقم : 877504
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