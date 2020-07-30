الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 تموز 2020 ساعة 13:40

الحكومة الأردنية تفرض إغلاقا تاما في معظم مناطق عمان

الحكومة الأردنية تفرض إغلاقا تاما في معظم مناطق عمان
مخاوف من أزمة أكبر ومرحلة جديدة دخلها الخلاف بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين أما فتيلها هذه المرة فكان قرار النيابة العامة إغلاق مكاتب النقابة لمدة عامين والتحقيق مع عدد من أعضاء مجلسها بتهم عديدة.

حراك المعلمين المطالب أساسا بحقوقهم وبزيادات في رواتبهم لاقى تصعيدا بعد القرار الأخير، فكانت دعوات للاعتصام والتظاهر قرب رئاسة الوزراء في عمان.. الأمر الذي قابلته الأجهزة الأمنية الأردنية بفرض إغلاق تام في معظم المناطق الحيوية في غرب العاصمة.

وفيما حذرت وزارة الداخلية من اتخاذ إجراءات لتطبيق مضامين أوامر الدفاع ضد أي محاولة لمخالفة القانون وخاصة المتعلق بمنع التجمعات في جميع المناطق، إعتقلت القوات الأمنية عشرات المشاركين في الاحتجاجات وحتى من الذين اشتبه في توجههم نحو الاعتصام، منفذة انتشارا أمنيا مكثفا بشوارع عمان سبق احتجاجات المعلمين وتزامن معها .

وفيما حذر وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة مما وصفه بأسلوب الاستقواء الذي يهدد مستقبل الطلبة و المسيرة التعليمية، أكدت كتل نيابية في مجلس النواب الأردني على ضرورة الاحتكام إلى القضاء في ما يتعلق بقضية نقابة المعلمين داعية لوقف جميع أشكال التصعيد والانتظار حتى الفصل في القضية ضماناً للحقوق والعدالة للجميع.

يذكر أن النائب العام في عمان كشف أن أعضاء مجلس النقابة يواجهون اتهامات بتجاوزات مالية منظورة لدى المدعي العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبالتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما قرر النائب العام تعطيل عمل أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ومخاطبة وزير التعليم لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا.

وفي ظل كل هذه الإجراءات والتطورات ثمة من يرى أن الحكومة في الأردن تستقوي بقانون الدفاع لتبدأ الانتقام من نقابة المعلمين لسببين، الأول تنفيذها إضرابا عن العمل تجاوز الخطوط الحمر في اللعبة السياسية السائدة، أما الامر الثاني فهو أن النقابة تطلب زيادة في الرواتب لأعضائها لا يمكن لموازنة الدولة أن تفي بها خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب "كورونا".
رقم : 877517
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا للشعب غدا بمناسبة عيد الاضحى المبارك
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا للشعب غدا بمناسبة عيد الاضحى المبارك
آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا
آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا
30 تموز 2020
لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟
لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟
30 تموز 2020
ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح
ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح
30 تموز 2020
قدرات إيران الدفاعية.. ماذا تحمل في طياتها؟
قدرات إيران الدفاعية.. ماذا تحمل في طياتها؟
30 تموز 2020
روحاني: إيران في مرحلة تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا
روحاني: إيران في مرحلة تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا
30 تموز 2020
مناورات الحرس الثوري.. مهاجمة اهداف برية بقذائف مجنحة
مناورات الحرس الثوري.. مهاجمة اهداف برية بقذائف مجنحة
29 تموز 2020
ما هو سبب قلق قادة ‘‘ اسرائيل‘‘ من استدارة طهران نحو الشرق؟
ما هو سبب قلق قادة ‘‘ اسرائيل‘‘ من استدارة طهران نحو الشرق؟
29 تموز 2020
ماذا لو استغلت حماس الفرصة ؟
ماذا لو استغلت حماس الفرصة ؟
29 تموز 2020
ما هو مآل اتفاق "الرياض 2" بشأن اليمن ؟
ما هو مآل اتفاق "الرياض 2" بشأن اليمن ؟
29 تموز 2020
جنرال ‘‘إسرائيلي‘‘: حزب الله غيَّر قواعد الاشتباك
جنرال ‘‘إسرائيلي‘‘: حزب الله غيَّر قواعد الاشتباك
29 تموز 2020
الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
28 تموز 2020
ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟
ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟
28 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس