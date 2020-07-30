الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 تموز 2020 ساعة 13:44

البرلمان التونسي يبدأ التصويت على سحب الثقة عن رئيسه

البرلمان التونسي يبدأ التصويت على سحب الثقة عن رئيسه
وقالت احد اعضاء البرلمان سهام محمد عزوز: التشنج والضغط الكبير اليوم في تونس ينذر بوضع خطير جدا لأن البلاد تعيش على وقع أزمة سياسية منذ فترة.

وقال مصدر صحفي أن جلسة البرلمان التونسي مفتوحة على كل الاحتمالات
وأكد مراسل العالم أن جلسة البرلمان لسحب الثقة عن رئيسه راشد الغنوشي يغلب عليها التوتر وسط غموض بشأن التوقعات بنتائجها، مضيفا أن الاجواء تتسم بالترقب بشأن عقد جلسة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي.

وفي هذا الاطار طالب نواب تونسيون من رئاسة البرلمان بتمديد الوقت المخصص للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي وعدم حصره بساعتين فقط.

كما حذر نواب تونسيون رئاسة البرلمان من عرقلة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي وطالبوا ببدء الاقتراع السري.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب التونسي قد صادق على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وحدد المجلس تاريخ 30 يوليو الحالي لعرضها على الجلسة العامة، منهيا بذلك الجدل حول قانونية العريضة المقدمة.

وتعليقا على سحب الثقة منه، صرح الغنوشي بأن الجلسة ستؤدي إلى تجديد الثقة به عوضا عن سحبها.

وأضاف رئيس البرلمان التونسي في تصريح صحفي، أنه لم يصل إلى البرلمان التونسي على ظهر دبابة، بل عبر الانتخابات، مشيرا إلى أنه لن يبقى في منصبه إذا رغبت أغلبية نواب البرلمان بذلك.

وأفاد الغنوشي بأنه هو من بادر بتقديم مقترح لعقد الجلسة، استباقا لقرار مكتب البرلمان حول هذا الأمر، مشيرا إلى أن القرار يأتي احتراما لإرادة 73 نائبا، تقدموا بعريضة لسحب الثقة منه.
رقم : 877518
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا للشعب غدا بمناسبة عيد الاضحى المبارك
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا للشعب غدا بمناسبة عيد الاضحى المبارك
آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا
آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا
30 تموز 2020
لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟
لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟
30 تموز 2020
ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح
ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح
30 تموز 2020
قدرات إيران الدفاعية.. ماذا تحمل في طياتها؟
قدرات إيران الدفاعية.. ماذا تحمل في طياتها؟
30 تموز 2020
روحاني: إيران في مرحلة تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا
روحاني: إيران في مرحلة تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا
30 تموز 2020
مناورات الحرس الثوري.. مهاجمة اهداف برية بقذائف مجنحة
مناورات الحرس الثوري.. مهاجمة اهداف برية بقذائف مجنحة
29 تموز 2020
ما هو سبب قلق قادة ‘‘ اسرائيل‘‘ من استدارة طهران نحو الشرق؟
ما هو سبب قلق قادة ‘‘ اسرائيل‘‘ من استدارة طهران نحو الشرق؟
29 تموز 2020
ماذا لو استغلت حماس الفرصة ؟
ماذا لو استغلت حماس الفرصة ؟
29 تموز 2020
ما هو مآل اتفاق "الرياض 2" بشأن اليمن ؟
ما هو مآل اتفاق "الرياض 2" بشأن اليمن ؟
29 تموز 2020
جنرال ‘‘إسرائيلي‘‘: حزب الله غيَّر قواعد الاشتباك
جنرال ‘‘إسرائيلي‘‘: حزب الله غيَّر قواعد الاشتباك
29 تموز 2020
الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
28 تموز 2020
ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟
ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟
28 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس