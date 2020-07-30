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الخميس 30 تموز 2020 ساعة 17:24

الأردن يستنكر إستمرار الإنتهاكات بحق الأقصى

الأردن يستنكر إستمرار الإنتهاكات بحق الأقصى
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله علي الفايز، الخميس في بيان، أن "ما جرى اليوم في المسجد الأقصى المبارك تصرف عبثي غير مسؤول ومرفوض يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا سافرا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي".

وحذر الفايز من مغبة استمرار هذه الانتهاكات، وطالب بوقفها، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشددا على أن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد خالص للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونما وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي السلطة الحصرية المسؤولة عنه وعن تنظيم الدخول إليه والإشراف على شؤونه. وطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته والتحرك للضغط على "إسرائيل" لوقف الانتهاكات المخالفة للوضع القائم والقانون الدولي.

وبين أن الوزارة وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، وطالبت "إسرائيل" كقوة قائمة بالاحتلال باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلين والكف عن الاستفزازات والانتهاكات.

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، فيما اعتدت الأخيرة على الشبان المتواجدين في الأقصى.

وأوضح شهود عيان، أن شرطة الاحتلال اعتدت على الشبان في المسجد، واعتقلت عددًا منهم، من بينهم، حارس المسجد الأقصى مهند الأنصاري، بالتزامن مع اقتحام نحو مائتي مستوطن لباحاته.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تشجع المستوطنين على اقتحامات الأقصى والقدس، في محاولة للاستيلاء على المدينة كاملاً ومعالمها الإسلامية، وطرد ساكنيها.
رقم : 877536
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