الصين: اميركا تحاول اشعال حرب باردة معنا

ونقلت رويترز عن السفير ليو شياو مينغ قوله للصحفيين ”ليست الصين (هي التي) أصبحت معتدة بنفسها بعدوانية بل الجانب الآخر من المحيط الهادي هو الذي يريد بدء حرب باردة جديدة على الصين وعلينا أن نرد على ذلك... لا صالح لنا في أي حرب باردة ولا في أي حرب“.



وتابع قائلا ”رأينا جميعا ما يحدث في الولايات المتحدة.. حاولوا جعل الصين كبش فداء ويريدون لومها على مشكلاتهم... نعلم جميعا أن هذه هي السنة التي تجرى فيها الانتخابات“.



وأضاف ”يريدون فعل أي شيء بما في ذلك معاملة الصين كعدو... على الأرجح يعتقدون أنهم بحاجة إلى عدو ويعتقدون أنهم يريدون حربا باردة لكن ليس لنا مصلحة في ذلك وسنظل نقول لأمريكا إن الصين ليست عدوتك بل صديق لك وشريك“.