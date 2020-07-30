انتهاء مناورة الرسول الأعظم بتحقيق جميع الاهداف

واشار البيان الى أن المناورة شاركت فيها القوات البرية والبحرية والجوفضاء لحرس الثورة، وجرت في منطقة هرمزكان والخليج الفارسي وغرب مضيق هرمز الاستراتيجي.



ونوه الى أن المناورة خاضت عمليات معقدة ومختلفة سواء على صعيد اطلاق الصواريخ الباليستية من تحت الأرض، أو تدمير أنظمة رادار العدو واطلاق صواريخ بر بحر وعائمة، لتدمير السفن العسكرية للعدو، وكذلك هجوم الطائرات المسيرة على قيادة حاملات طائرات العدو، وأيضا عمليات الاستيلاء على سفن العدو.



واشار البيان الى أن المناورة توجه رسالة المحبة والصداقة للدول الصديقة والمجاورة، مشددا على أنها توجه في نفس الوقت رسالة الحذر والتصدي والصمود للاعداء والذين لديهم اطماع تجاه ايران.