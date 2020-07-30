بيان رسمي روسي يكشف ما جرى في لقاء ممثل بوتين بالأسد

وبحسب مصادر فقد قالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الخميس، إن الوفد الروسي، ناقش مع الرئيس السوري، موضوع تقديم المساعدة الإنسانية للمواطنين السوريين المحتاجين، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية للبلاد.



وذكرت أن الوفد الروسي، ضم كذلك ممثلين عن وزارة الدفاع.



وأضافت الوزارة: "جرى تبادل مكثف لوجهات النظر حول آفاق تعزيز التعاون الثنائي، من أجل توفير المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين وإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية الأساسية في سوريا".



وأشارت الوزارة إلى أنه، تم كذلك خلال اللقاء، بحث الوضع الحالي في سوريا وما حولها، مع التركيز على التسوية السياسية الشاملة، على أساس احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.