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الخميس 30 تموز 2020 ساعة 19:25

نائب لبناني: الإحتلال يريد كل فلسطين وهذا لن يحصل

نائب لبناني: الإحتلال يريد كل فلسطين وهذا لن يحصل
كلام زعيتر جاء في حديث متلفز للتحرك الدولي لمناهضة "ضم" الضفة الغربية المحتلة "الضفة ضفتنا".

وقال: "كل أرض فلسطين أرض محتلة من العدو الغاصب، العدو الإسرائيلي، أما وقد ارتأينا في المبادرة العربية عام 2002 بالقبول بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، فإن قرار الضم هو احتلال جديد لأراض فلسطينية جديدة".

وتابع: "الأطماع التوسعية للإسرائيليين من خلال الاحتلالات الجديدة، أو التهويد، أو القرارات التي صدرت في الكنيست إن كان في ضم الجولان يثبت عدوانية هذا الكيان".

وأضاف: "نحن بالمبدأ نقول إن كامل التراب الفلسطيني هو حق للشعب الفلسطيني، لكن ورغم القبول بدولة فلسطينية، إلا أن العدوّ يريد كل فلسطين، وهذا لن يحصل".

ودعا إلى "وحدة فلسطينية أولاً، أعني تضامناً بين كل الفصائل الفلسطينية باتجاه مقاومة هذا الضم وهذا الاحتلال الجديد".

وشدد على أن "عملية الضم سيكون لها انعكاسات، وهذا جزء من الأهداف الصهيونية لضم أراضٍ عربية أخرى".

وأكد أن "المطلوب اليوم التضامن العربي، وبين كل الدول العربية، من أجل المواجهة، مواجهة العدو الصهيوني؛ لأن التداعيات ستكون على كل العرب، وليس على الفلسطينيين وحدهم. المواجهة تكون بوحدة الصف العربي، فلن يقف معنا أحد. الأمريكي هو مع الصهيوني في موضوع الضم وموضوع التهويد. المواجهة تكون بوحدة الموقف العربي، انطلاقاً من وحدة الأشقاء الفلسطينيين".

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد وعد بأن يكون أول شهر يوليو/ تموز موعدا للشروع في عملية ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية، بمساحة تصل إلى 30% من الضفة الغربية، في إطار صفقة ترامب المزعومة.
رقم : 877568
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