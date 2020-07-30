المسماري يقدر عدد قوات تركيا في ليبيا بنحو 3000 شخص

ونقلت مصادر عن المسماري تشديده على أن "الجيش المصري جاهز الآن لردع الأتراك في أي مكان سواء في البحر الأبيض المتوسط أو في الأراضى الليبية".



واتهم المتحدث العسكري الليبي تركيا بأنها نقلت عشرات الآلاف من المرتزقة الأجانب ومن الإرهابيين، مضيفا: "الآن نتحدث عن أكثر من 20 ألف إرهابى، ولكن هناك مجموعات من هذه الأعداد عادت إلى سوريا وهناك مجموعات أخرى هربت إلى إيطاليا وأعتقد أن المتواجد الآن فى ليبيا يتراوح ما بين 13 ألفا إلى 15 ألف مرتزق أجنبى سواء من سوريا أو تشاد أو إفريقيا ومن دول أخرى".



وبشأن العسكريين الأتراك الموجودين في ليبيا، رأى المسماري أن عددهم يتراوح بين 2500 و3000 عنصر وهم ضباط وجنود وعناصر مخابراتية، قال إنهم يديرون المعركة، ويقومون "بتشغيل المعدات التقنية الحديثة التى جلبها الجيش التركى لغزو ليبيا".



ولفت المتحدث إلى أن تعاون قيادة الجيش العامة مع مصر على أعلى مستوى، مضيفا قوله: "نحن ذهبنا مع المبادرة المصرية وأوقفنا القتال وإذا كان هناك أي طارئ، أعتقد أن الجيش المصرى الآن جاهز لردع الأتراك في أي مكان سواء في مياه البحر الأبيض المتوسط، أو على الأراضى الليبية" حسب تعبيره.