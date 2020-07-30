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الخميس 30 تموز 2020 ساعة 20:54

السيد الحوثي: نبرأ إلى الله من جرائم النظام السعودي

السيد الحوثي: نبرأ إلى الله من جرائم النظام السعودي
وقال السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي إن حصر الحج بحضور عدد محدود جدّاً من بلد واحد هو مخالفة صريحة للنصوص القرآنيّة.

وأضاف السيد الحوثي: حصل بالتاريخ الكثير من الأوبئة والأحداث ولم يتعطّل بسببها الحج إلى بيت الله الحرام من البلدان الإسلامية.

وأكد قائد حركة أنصار الله على أن الإجراء السعودي يكشف استهانة النظام السعودي بالدين الإسلامي وشعائره ومقدساته.

واضاف: إنّنا في هذا المناسبة نبرأ إلى الله تعالى من جرائم النظام السعودي وإجراءاته الباطلة، وعلى رأسها ما أقدم عليه هذا العام بمنع المسلمين من الحج.

وأشار السيد الحوثي الى أن منع المسلمين من البلدان الإسلامية من الحج في هذا العام والاقتصار على عدد محدود هو إجراء غير مشروع.

وقال قائد حركة أنصار الله: في ظل توفر الإمكانات الطبية كان يمكن التنسيق والتعاون بين البلدان الإسلامية في طبيعة الإجراءات لأداء الحج.

وأضاف السيد الحوثي: هذه الجريمة تتويج لسلسلة من جرائم السعودية من بينها التآمر المكشوف على الأقصى والمقدّسات في فلسطين.
رقم : 877582
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