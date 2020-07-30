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الخميس 30 تموز 2020 ساعة 20:55

الرئيس روحاني يهنئ قادة الدول الاسلامية بعيد الأضحى

الرئيس روحاني يهنئ قادة الدول الاسلامية بعيد الأضحى
و أعرب روحاني عن أمله في أن يتمكن قادة الدول الإسلامية في ضوء الإرادة والجهود المشتركة، من تحقيق الوحدة والتلاحم بين العالم الإسلامي واتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة والتغلب على فيروس كورونا الذي بات يهدد البشرية.

وأكد روحاني، أن عيد الأضحى هو تجلي الخضوع لأمر الله وتجسيد لنعمه ورحمته الواسعة وأعلى وأنقى مستوى من الطاعة والخضوع للخالق وتجلي تضحية المؤمن وايمانه.

كما أعرب الرئيس روحاني عن أمله في أن يتمكن جميع المسلمين في العالم، من السير على طريق التقرب إلى الله بفضل بركات هذا العيد المبارك والاعتماد على تعاليم الإسلام السامية.
رقم : 877583
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