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الخميس 30 تموز 2020 ساعة 21:01

حماس: ذاهبون لمصالحة وطنية حقيقية لمواجهة الإحتلال

حماس: ذاهبون لمصالحة وطنية حقيقية لمواجهة الإحتلال
وقال بدران، في تصريح صحفي:"إنّ حركة حماس معنية بالذهاب نحو عملية تراكمية تؤدي إلى شراكة حقيقية في القرار والمؤسسات وتحديد الإستراتيجيات النضالية في مواجهة الاحتلال، ولا يقتصر على حماس وفتح، بل بحضور ومشاركة فاعلة من مكونات شعبنا الفلسطيني كافة".

وأشار إلى أن المؤتمر الصحفي بين نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب أسس لمناخات إيجابية أفضل بكثير مما كان سابقا.

ولفت بدران إلى أن الخطوات التي نواصل حث السير فيها، مهمة بعد سنوات طويلة من الانقسام تركت آثارا سلبية حول هذه اللقاءات والتجارب المتكررة التي كانت تفشل في كل مرة ولا تؤدي إلى نهاية الانقسام.

وأوضح أن حركته رأت أن تكون الخطوة التالية على أرض غزة، بمهرجان بمشاركة دولية وسياسية رسمية فلسطينية متمثلة برئيس السلطة محمود عباس والأخ إسماعيل هنية، وبقية الفصائل.

وأشار بدران إلى أن تأخر المهرجان نظرا لبعض القضايا الفنية واللوجستية، وسوف يعقد في المدّة المقبلة.

وشدد بدران على أن المهرجان لن يكون بين حماس وفتح، بل لكل ألوان الطيف الفلسطيني، وبمشاركة الجميع دون استثناء، ليكون مهرجانا وطنيا جامعا.

وأكد أن المهرجان كان بداية في رام الله، وقد أعلن عنه، لكن بسبب ظروف جائحة كورونا وانتشارها في الضفة الغربية، ارتأى الإخوة في حركة فتح إقامة المهرجان في غزة.

ونفى بدران وجود أي ضغوط إقليمية أو دولية في موضوع المصالحة مع الإخوة في حركة فتح، مؤكدا أن حركته هي صاحبة القول والقرار المستقل بشكل كامل، ولم يصل لحماس أي مواقف سلبية حول المصالحة.

وأشار بدران إلى أن الاحتلال هو الوحيد الذي لا يريد لهذه المصالحة أن تتم، وقد أقدم على شن حملة اعتقالات والتحويل للاعتقال الإداري، إلى جانب تهديد نواب وقيادات في الضفة إذا ما تم المشاركة في أي فعاليات وحدوية وتقاربية مع حركة فتح.

شراكة وطنية حقيقية

واستدرك بدران أن حماس لديها قرار حاسم وواضح عبر المكتب السياسي ومكاتب الشورى في الحركة، بالذهاب لوحدة وطنية فلسطينية حقيقية، وهو قرار سابق متجدد.

ولفت القيادي بدران إلى أن حماس معنية ألا تقتصر الحراكات والتقاربات مع فتح والفصائل في غزة، بل في الضفة كذلك والشتات وكل أماكن وجود الشعب الفلسطيني، لتعبر عن الصورة الفلسطينية الرافضة للاحتلال.

ونبّه بدران إلى أن بعض التسريبات، والتي تحاول نشر سلبيات لا أساس لها أو تضخيم خلافات فنية وتصويرها على أنها في العمق، هي تسريبات وتصريحات مشبوهة.
رقم : 877586
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