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الاثنين 3 آب 2020 ساعة 08:12
‘‘داعش‘‘ يتبنى هجوما استهدف سجنا شرقي أفغانستان
وحسب مصادر أفغانية، خلف الهجوم مقتل سخصين وإصابة 20 آخرين على الأقل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن عضو المجلس الإقليمي سهراب قادري أن قنبلتين على الأقل انفجرتا في الموقع عقب الهجوم بسيارة مفخخة، مؤكدا أن اشتباكات عنيفة اندلعت بعد ذلك في ساحة السجن.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
878006
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