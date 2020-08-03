لليوم الثاني.. الحرائق تستعر بغابات تونس

وأكد المدير بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية القصرين أحمد الطرابلسي يوم الأحد، تواصل اشتعال النيران في خمس مناطق جبلية بالولاية، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة..



وأوضح في تصريح لإذاعة موزاييك أن الحرائق المستمرة اندلعت بجبال السلوم وسمامة والشعانبي ومغيلة وتيوشة في الوسط الغربي لتونس.



وأفاد الطرابلسي بأن الأجهزة المختصة تبذل جهودها خاصة في المناطق القريبة من التجمعات السكنيّة، لوقاية السكان.



كما قال المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية نابل لإذاعة جوهرة الخاصة باندلاع ستة حرائق منذ يوم السبت في عدد من المناطق الغابية والفلاحية بالولاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتمت السيطرة عليها.



كما اندلعت حرائق أيضا في ولاتي سوسة والمهدية، وفق تقارير محلية.



وتشهد تونس على مدى نحو أسبوع ارتفاعا حادا لدرجات الحرارة وصلت أقصاها اليوم إلى 45 درجة بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي.