الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 آب 2020 ساعة 09:21

طهران وباكو تؤكدان: لاعقبات أمام استمرار العلاقات الاقتصادية

طهران وباكو تؤكدان: لاعقبات أمام استمرار العلاقات الاقتصادية
و استعرض محمود واعظي، رئيس مكتب رئيس الجمهورية و" شاهين مصطفى أوف"، نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، في محادثة هاتفية، الوضع الحالي لوباء فيروس كورونا، وشددا على أهمية الجهود المشتركة لمكافحة الفيروس وضرورة تبادل الخبرات بين المؤسسات ذات الصلة في البلدين.

وأكد الطرفان على عدم عقبات امام استمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية أذربيجان وإيران امتثالا للبروتوكولات الصحية، واعلنا أنه على الرغم من وجود جائحة كورونا، فأن العلاقات بين البلدين مستمرة في مجالي التجارة والنقل، وشهدت نموا في هذه المجالات.

وبحسب التقرير، فإن فتح الحدود المشتركة بين إيران وجمهورية أذربيجان للنقل العابر في الأشهر الأخيرة زاد من حجم النقل بين البلدين.

كما أعرب رئيس مكتب رئيس الجمهورية ونائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان عن ثقتهما في رفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين إلى حجم فترة ما قبل كورونا في أقرب وقت ممكن من خلال الجهود المشتركة.

الانتهاء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب ، كان من المحاور الاخرى للمحادثات بين واعظي ومصطفى أوف، وشدد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الاقتصادي، وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.

كما اعتبر الجانبان تنفيذ المشاريع المشتركة، وخاصة توسيع العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان في مجال النقل بالسكك الحديدية والنقل البري، لما فيه مصلحة البلدين والمنطقة.

كما شددت المباحثات على أهمية الاتصالات المنتظمة بين المسؤولين في إيران وجمهورية أذربيجان وفقا لأوامر قادة البلدين، وأهمية استمرار الجهود لتطوير العلاقات الشاملة.
رقم : 878017
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
موضوع التواصل بين الجامعات والصناعات في غاية الاهمية
موضوع التواصل بين الجامعات والصناعات في غاية الاهمية
ما بين نار الجنوب وانتقام الشمال.. كيانٌ كبيت العنكبوت
ما بين نار الجنوب وانتقام الشمال.. كيانٌ كبيت العنكبوت
3 آب 2020
تعاون طهران وبكين يشکل تهديداً للکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
تعاون طهران وبكين يشکل تهديداً للکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
3 آب 2020
7 نقاط حول الصواريخ الإيرانية التي حقّقت أحلام طهران
7 نقاط حول الصواريخ الإيرانية التي حقّقت أحلام طهران
3 آب 2020
"صفقة القرن" إلى الواجهة من جديد وبومبيو يحمل رايتها
"صفقة القرن" إلى الواجهة من جديد وبومبيو يحمل رايتها
3 آب 2020
السعودية.. بؤرة القذارة والمساوئ
السعودية.. بؤرة القذارة والمساوئ
3 آب 2020
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا للشعب غدا بمناسبة عيد الاضحى المبارك
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا للشعب غدا بمناسبة عيد الاضحى المبارك
30 تموز 2020
آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا
آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا
30 تموز 2020
لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟
لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟
30 تموز 2020
ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح
ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح
30 تموز 2020
قدرات إيران الدفاعية.. ماذا تحمل في طياتها؟
قدرات إيران الدفاعية.. ماذا تحمل في طياتها؟
30 تموز 2020
روحاني: إيران في مرحلة تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا
روحاني: إيران في مرحلة تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا
30 تموز 2020
مناورات الحرس الثوري.. مهاجمة اهداف برية بقذائف مجنحة
مناورات الحرس الثوري.. مهاجمة اهداف برية بقذائف مجنحة
29 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس