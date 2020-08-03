طهران وباكو تؤكدان: لاعقبات أمام استمرار العلاقات الاقتصادية

و استعرض محمود واعظي، رئيس مكتب رئيس الجمهورية و" شاهين مصطفى أوف"، نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، في محادثة هاتفية، الوضع الحالي لوباء فيروس كورونا، وشددا على أهمية الجهود المشتركة لمكافحة الفيروس وضرورة تبادل الخبرات بين المؤسسات ذات الصلة في البلدين.



وأكد الطرفان على عدم عقبات امام استمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية أذربيجان وإيران امتثالا للبروتوكولات الصحية، واعلنا أنه على الرغم من وجود جائحة كورونا، فأن العلاقات بين البلدين مستمرة في مجالي التجارة والنقل، وشهدت نموا في هذه المجالات.



وبحسب التقرير، فإن فتح الحدود المشتركة بين إيران وجمهورية أذربيجان للنقل العابر في الأشهر الأخيرة زاد من حجم النقل بين البلدين.



كما أعرب رئيس مكتب رئيس الجمهورية ونائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان عن ثقتهما في رفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين إلى حجم فترة ما قبل كورونا في أقرب وقت ممكن من خلال الجهود المشتركة.



الانتهاء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب ، كان من المحاور الاخرى للمحادثات بين واعظي ومصطفى أوف، وشدد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الاقتصادي، وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.



كما اعتبر الجانبان تنفيذ المشاريع المشتركة، وخاصة توسيع العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان في مجال النقل بالسكك الحديدية والنقل البري، لما فيه مصلحة البلدين والمنطقة.



كما شددت المباحثات على أهمية الاتصالات المنتظمة بين المسؤولين في إيران وجمهورية أذربيجان وفقا لأوامر قادة البلدين، وأهمية استمرار الجهود لتطوير العلاقات الشاملة.