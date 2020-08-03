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الاثنين 3 آب 2020 ساعة 09:23

البرلمان الايراني يعتزم تشكيل 137 مجموعة صداقة مع الدول الاخرى

البرلمان الايراني يعتزم تشكيل 137 مجموعة صداقة مع الدول الاخرى
وقال سليمي في تصريح اليوم الاثنين في الاشارة الى اجتماع الهيئة الرئاسية مع اللجان التخصصية صباح الیوم: انه خلال الاجتماع جرى البحث حول تطوير الدبلوماسية البرلمانية على المستويين الاقليمي والدولي وتقرر في هذا الاطار تشكيل 137 مجموعة صداقة برلمانية.  

واوضح بانه تقرر ان تضم كل مجموعة ما بين 7 الى 15 عضوا ولفت الى ان هنالك العديد من مجموعات الصداقة البرلمانية في المجلس في الوقت الحاضر واضاف، انه وفيما يتعلق بتطوير الدبلوماسية البرلمانية فقد تقرر التاكيد على العلاقات اكثر فاكثر مع برلمانات دول آسيا واتحاد اورآسيا وكذلك ايلاء المزيد من الاهتمام بالدول الجارة خاصة جبهة المقاومة.
وتابع سليمي، انه تم خلال الاجتماع ايضا البحث حول موضوع ايجاد التحول في المجلس في اطار 5 محاور.

واوضح بان المحور الاول يتعلق باصلاح قانون الانتخابات بهدف انتخاب نواب بمستوى مكانة الجمهورية الاسلامية، ولفت الى ان المحور الثاني يتضمن تقوية مكانة مجلس الشورى وكيفية العلاقات مع مجمع تشخيص مصلحة النظام والحكومة وسائر اركان الدولة.

وصرح بان المحاور الثلاثة الاخرى تتعلق بالتشريعات والرقابة والقوانين الجيدة التي من شانها الدفع بالامور الى الامام ومعالجة القضايا المختلفة.
رقم : 878018
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