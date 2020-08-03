598 غارة لطيران العدوان السعودي على اليمن خلال يوليو المنصرم

وأوضح المصدر العسكري اليمني أن قرابة نصف الغارات خلال شهر يوليو المنصرم تركزت على محافظة مأرب.



ومنذ 2015، تقود السعودية تحالفا ينفذ عمليات عدوانية و جرائم بحق الانسانية في اليمن، دعما للقوات الموالية لحكومة المستقيل منصور هادي و مرتزقته.



وسبق وأن اتهمت منظمات حقوقية يمنية ودولية تحالف العدوان السعودي بارتكاب انتهاكات وقتل مدنيين وتدمير منشآت مدنية.



وخلفت الحرب، المستمرة للعام السادس، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يعتمد 80 بالمئة من سكان اليمن على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وفق الأمم المتحدة.