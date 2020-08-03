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الاثنين 3 آب 2020 ساعة 11:25

ايران تزيح الستار عن 3 منظومات للذكاء الاصطناعي

ايران تزيح الستار عن 3 منظومات للذكاء الاصطناعي
وخلال زيارته التفقدية لاكبر مركز لابحاث الذكاء الاصطناعي في البلاد في شركة "بارت" المعرفية ازاح ستاري الستار عن 3 منظومات للذكاء الاصطناعي وهي "ساها" و"سهاب" و"هوشيو".

وقال ستاري في تصريح له خلال هذه الزيارة التفقدية: ان الذكاء الاصطناعي سيكون مجال اقتدار الدول في المستقبل القريب وضمانة لامنها القومي وبناء عليه تتم متابعة هذا الموضوع بجدية في الدائرة العلمية برئاسة الجمهورية.

واضاف: ان ايران تمتلك اكبر الشركات الناشئة (ستارت اب) في المنطقة في مختلف مجالات "آي سي تي" والبيوتكنولوجيا" ولنا ايضا مكانة في مجال الذكاء الاصطناعي ولابد من وضع الاستثمارات في هذا المجال بمستوى البيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا.

ولفت الى ان الدول الجارة تستفيد من منظومات خارجية الا ان ايران تحظى بامكانية جيدة في مجال كتابة البرمجيات واستخدامها واضاف: ان بعض الخدمات يجب ان تكون داخلية حتما ولا بد من تطوير الذكاء الاصطناعي للاستفادة من الخدمات الداخلية في البلاد.

واشار الى القدرات العلمية للمبرمجين الايرانيين واضاف، ان ايران وحسب تصنيف "سايمغو" تتبوأ المرتبة 9 من حيث كتابة المقالات العلمية والمرتبة 14 في مجال "آي اس آي" في العالم.

واوضح بان شركة "بارت" تعد من الشركات الكبيرة وان منتوجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي قابلة للتصدير ولا بد من تقديم المزيد من الدعم لها ومن المؤكد انها ستحقق تطورا بعدة اضعاف خلال العام القادم.
رقم : 878037
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