وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته رسميا

قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي قدم استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب منذ قليل وغادر السرايا من دون الادلاء بأي تصريح.
وكان وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي قد أكد في وقت سابق في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" انه "سأتقدم اليوم باستقالتي من الحكومة اعتراضا على الأداء الحكومي في عدد من الملفات".
وفي وقت سابق عل موقعنا من مصادر مطّلعة أن نيّة وزير الخارجية ناصيف حتّي تقديم استقالته من الحكومة تأتي لعدة أسباب أهمها الخلاف بينه وبين رئيس الحكومة حسان دياب، على خلفية الموقف الذي أطلقه حتّي عن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان، كذلك بسبب شعور وزير الخارجية بأن دوره غير موجود، وأن مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم بالدور الذي يُفترض أن يقوم به هو كوزير للخارجية، مثل زيارة الكويت مثلا بتكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون.
وتضيف المصادر: "وعلى ما يبدو هناك من نصح حتّي بالاستقالة الآن للخروج كبطل من الحكومة الحالية".