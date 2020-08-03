وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته رسميا

قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي قدم استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب منذ قليل وغادر السرايا من دون الادلاء بأي تصريح.



وكان ​وزير الخارجية ​ اللبناني ​ناصيف حتي قد أكد في وقت سابق​ في حديث لقناة "​سكاي نيوز​ عربية" انه "سأتقدم اليوم باستقالتي من ​الحكومة​ اعتراضا على الأداء الحكومي في عدد من الملفات".



وفي وقت سابق عل موقعنا من مصادر مطّلعة أن نيّة ​وزير الخارجية​ ناصيف حتّي تقديم استقالته من ​الحكومة​ تأتي لعدة أسباب أهمها الخلاف بينه وبين رئيس الحكومة ​حسان دياب​، على خلفية الموقف الذي أطلقه حتّي عن زيارة وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ الى ​لبنان​، كذلك بسبب شعور وزير الخارجية بأن دوره غير موجود، وأن مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ يقوم بالدور الذي يُفترض أن يقوم به هو كوزير للخارجية، مثل زيارة ​​الكويت​​ مثلا بتكليف من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​.



وتضيف المصادر: "وعلى ما يبدو هناك من نصح حتّي بالاستقالة الآن للخروج كبطل من الحكومة الحالية".