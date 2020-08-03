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الاثنين 3 آب 2020 ساعة 13:43

إصابة عشرات الفلسطينيين بإختناق إثر اقتحام الاحتلال لقرية زبوبا

إصابة عشرات الفلسطينيين بإختناق إثر اقتحام الاحتلال لقرية زبوبا
وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المواطنين بينهم أطفال أصيبوا بالاختناق بسبب قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال خلال اقتحام القرية.

وداهمت عدة دوريات عسكرية اسرائيلية قرية زبوبا وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز في الشوارع ونحو المنازل.

وسبق ذلك إصابة كل من الشاب مجاهد نياز جرادات وعلي جرادات والأطفال ضياء وأحمد جرادات بالاختناق وتم نقلهم إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأضاف مصدر، أن جنود الاحتلال نفذوا عمليات عنف وعربدة في القرية خلال عملية الاقتحام في أطراف القرية.

ويعاني سكان قرية زبوبا من هجمات دائمة ومتكررة تشنها قوات الاحتلال بسبب ما تدعيه من محاولات شبان إحداث فتحات في جدار الفصل العنصري بالمنطقة.

وفي الآونة الأخيرة لا يكاد يوم يمر دون أن تقوم قوات الاحتلال باقتحام القرية والتنكيل بأهلها، خاصة أولئك الذين يسكنون على أطرافها قرب معسكر سالم.

وتسبب جدار الفصل بنهب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية امتدت من قرية زبوبا في شمال الضفة الغربية إلى قرية مسحة جنوب مدينة قلقيلية، وقدرت مساحة الأراضي التي سيتم مصادرتها لصالح الجدار 1.61 مليون دونم.
رقم : 878082
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