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الاثنين 3 آب 2020 ساعة 13:44

الاحتلال يعلن إصابة 708 لأشخاص بكورونا خلال 24 ساعة

الاحتلال يعلن إصابة 708 لأشخاص بكورونا خلال 24 ساعة
وجاء في التقرير أنه جرى تشخيص إصابة 708 أشخاص بالفيروس، وعزى عدد الإصابات المنخفض جداً مقارنة بالأيام الماضية إلى انخفاض عدد الفحوصات اليومية التي تم إجراؤها حيث تم إجراء 9 آلاف فحص فقط وذلك مقارنة مع 30 ألف فحص تقريباً في الأيام المعتادة.

في حين ارتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 47 ألف حالة وذلك مقارنة مع 25 ألف حالة لا زالت نشطة.

بينما وصل عدد الإصابات الخطرة إلى 344 إصابة منها حوالي 100 تخضع للتنفس الصناعي، كما توفي 536 شخص جراء الإصابة بالفيروس.

وفي السياق ذكرت القناة "12" العبرية في تقرير لها أن أعداد الوفيات منذ بداية العام الحالية مساوية لحالات الوفاة المعتادة سنوياً وأن متوسط أعمار وفيات الكورونا هو 82 عاماً وهو مساوي لمتوسط الوفيات الطبيعي.

كما بينت القناة أن الصحة الإسرائيلية عممت على المستشفيات باحتساب مرضى الأمراض المزمنة كالسرطان والقلب كوفيات كورونا حال اكتشاف حملهم للفيروس حتى لو لم تكن الوفاة ناجمة عن تلك الإصابة.

هذا واعلن عن اصابة ثاني وزير اسرائيلي بفيروس كورونا هو وزير شؤون القدس والتراث رافي بيرتس ودخول 4 وزراء اخرين ونواب بالكنيست وقائد دائرة القدس لشرطة الاحتلال دورون ياديد للحجر الصحي بعد مخالطتهم لـ بيرتس.
رقم : 878083
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