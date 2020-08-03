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الاثنين 3 آب 2020 ساعة 14:43

رئيس القضاء الايراني: أميركا واوروبا ملاذا آمنا للارهابيين بالعالم

رئيس القضاء الايراني: أميركا واوروبا ملاذا آمنا للارهابيين بالعالم
واشار آية الله رئيسي خلال اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية الايرانية اليوم الاثنين، الى تحركات نظام الهيمنة لخلق التحدي امام البلاد وقال، ان الاميركيين الذين يرتكبون الظلم وينتهكون حقوق الانسان منذ اعوام طويلة هم الان متورطون في مشاكلهم لكنهم مازالوا يواصلون ممارساتهم العدوانية ضد الشعوب الحرة في العالم.

واشار رئيس السلطة القضائية الايرانية الى القاء القبض على زمرة "تندر" الارهابية ووجه الشكر والتقدير لقوات الامن الايرانية التي حققت هذا الامر واضاف، ان السؤال المطروح اليوم امام الجميع هو انه كيف اصبحت الدول المتشدقة بحقوق الانسان اليوم ملجأ وملاذا آمنا للارهابيين في العالم وتقوم اميركا واوروبا برعاية ودعم الذين يقتلون الابرياء في انحاء العالم؟.

وقال، لقد اتضح لشعوب العالم ان اميركا واوروبا هم اكبر منتهكي حقوق الانسان والنظام الاكثر كراهية في العالم خاصة نظام الهيمنة الاميركي الذي تكن له الشعوب اعلى درجات الكراهية.
رقم : 878093
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