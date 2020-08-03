تعرفوا على المرشحين لخلافة وزير خارجية لبنان ..

وكشفت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية حول استقالة وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، أن "هذه الإتصالات تتركز على البحث عن بديل للوزير المستقيل"، لافتة إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون اختار السفير شربل وهبه لهذه الحقيبة بينما رئيس الحكومة حسان دياب يريد أن يعيّن الوزير دميانوس قطّار لهذه الحقيبة"، مشيرة إلى أن "بكركي دخلت على خط الاتصالات وطرحت اسم رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن.
وقدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي قدم استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب اليوم الثلاثاء.
وكان وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي قد أكد في وقت سابق في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" انه "سأتقدم اليوم باستقالتي من الحكومة اعتراضا على الأداء الحكومي في عدد من الملفات".