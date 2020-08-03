مسؤول: إيرادات قطاع البتروكيماويات الايراني تزداد 80 بالمئة

وأوضح "بهزاد محمدي" اليوم الاثنين، أن طاقة انتاج البتروكيماويات ستزداد 60 بالمئة مع افتتاح المشاريع الـ 17.



وأعتبر أن هذه السنة تشكل عصرا ذهبيا لصناعة البتروكيماويات في ايران.