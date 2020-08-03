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الاثنين 3 آب 2020 ساعة 17:35
قائد الثورة يؤكد في رسالة الى وزير العلوم :

موضوع التواصل بين الجامعات والصناعات في غاية الاهمية

موضوع التواصل بين الجامعات والصناعات في غاية الاهمية
وافادت وزارة العلوم والدراسات والتنكولوجيا، اليوم الاثنين، ان قائد الثورة الاسلامية وبعد قراءة سماحته لـ تقرير وزير العلوم "منصور غلامي " حول "اداء الجامعات ومراكز الابحاث والتكنولوجيا على صعيد التواصل والتعامل مع المجتمع والصناعات" خلال العام الماضي، صرح في رسالة قصيرة : يجب تكريم وزير العلوم المحترم، وان موضوع التواصل بين الجامعة والصناعة يحظى باهمية بالغة، وما تحقق لحد الان يشكل بداية لهذه المسيرة الكبيرة، فليستمروا على ذلك بكل حزم انشاء الله".

وكان وزير العلوم والدراسات والتكنولوجيا في ايران "منصور غلامي"، قد بعث تقريرا الى قائد الثورة الاسلامية حول اداء الجامعات والمراكز الابحاث والتكنولوجيا على صعيد التواصل بين الجامعة والصناعة خلال العام الماضي (الايراني – انتهى في 20 اذار / مارس 2020)، مرفقا ذلك بتقرير حول نتائج "الخطط الرقابية لتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات ومراكز التعليم العالي في البلاد".
رقم : 878108
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