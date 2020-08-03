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الاثنين 3 آب 2020 ساعة 17:39

دمشق الأولى.. تعرفوا على عدد الاصابات بكورونا في المحافظات السورية

دمشق الأولى.. تعرفوا على عدد الاصابات بكورونا في المحافظات السورية
وأظهرت إحصاءات نشرتها وزارة الصحة السورية أن دمشق ما زالت صاحبة الرقم الأعلى بإصابات كورونا في البلاد، إذ تتركز فيها 291 إصابة من أصل 509 إصابات نشطة (بعد استبعاد حالات الشفاء والوفيات).

كما أظهرت الإحصاءات التي ترصد خريطة توزع الإصابات حتى يوم أمس الأحد أن ريف دمشق تأتي ثانية من حيث توزع الإصابات بواقع 81 إصابة نشطة وبنحو 16 في المئة من مجمل الإصابات.

وحسب آخر إحصاء رسمي أصدرته الوزارة الشهر الماضي، ويرصد انتشار الإصابات حتى 23 منه، كان نحو 52 في المئة من الإصابات يتركز في دمشق.

وفيما يلي خريطة توزع الإصابات النشطة حتى يوم أمس حسب إحصاءات وزارة الصحة:

دمشق 291
ريف دمشق 81
حلب 40
القنيطرة 14
اللاذقية 28
حمص 14
السويداء 13
درعا 10
حماة 9
طرطوس 9
العدد الإجمالي 509
رقم : 878109
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