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الاثنين 3 آب 2020 ساعة 17:40

من هو شربل وهبة وزير خارجية لبنان الجديد؟

من هو شربل وهبة وزير خارجية لبنان الجديد؟
فيما يلي السيرة الذاتية للوزير الخارجية اللبناني الجديد شربل وهبة:

يحمل اجازة في القانون اللبناني من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية عام 1979، واجازة في الحقوق من معهد الحكمة العالي لدراسات الحقوق عام 1979، اضافة الى دبلوم في الرياضيات من كلية العلوم في الجامعة اللبنانية عام 1974، ويتقن اللغات الفرنسية، والانكليزية، والعربية بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية.

عند تقاعد السفير وهبه من وزارة الخارجية والمغتربين، اختاره الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كمستشاره للشؤون الدبلوماسية منذ تشرين الأول 2017.

يتمتع بمسيرة دبلوماسية حافلة امتدت على مسار 42 عاماً أمضاها في وزارة الخارجية والمغتربين اختتمها كأمين عام لوزارة الخارجية والمغتربين بالوكالة خلال الفترة بين شباط 2017 وتموز 2017، بعد أن تبوأ منصب مدير الشؤون السياسية والقنصلية في الوزارة بين عاميْ 2012 و2017، وكان سفيراً للبنان لدى فنزويلا بين عاميْ 2007 و2012، وقنصل عام للبنان في لوس انجلوس - الولايات المتحدة الأميركية من عام 2002 الى عام 2007، وقنصل عام لبنان في مونتريال - كندا بين عامي 1995 و2000، وتنقل قبل ذلك في عدة مناصب دبلوماسية في سفارات لبنان في كل من القاهرة - مصر، لاهاي - هولندا، برلين- المانيا، وفي قنصلية لبنان العامة في تورونتو - كندا.
رقم : 878110
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