الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 آب 2020 ساعة 19:32

الهند تطالب الصين بانسحاب كامل للقوات من لاداخ

الهند تطالب الصين بانسحاب كامل للقوات من لاداخ
وأضافت المصادر: "تطلب عدم إحراز تقدم في انسحاب القوات الصينية من عدة مناطق من لاداخ، عقد جولة جديدة من المفاوضات بمشاركة قائد فيلق الجيش الهندي الرابع عشر الجنرال هاريندر سينغ، وقائد منطقة جنوب شينجيانغ العسكرية للجيش الصيني الجنرال ليو لينغ. لذلك، أصرت الهند خلال الاجتماع الأخير على انسحاب قوات الجيش الصيني من بحيرة "بانجونج _ تسو الجبلية العالية" حيث ظل العسكريون الصينيون فى مواقعهم السابقة، على الرغم من الاتفاقات الخاصة بانسحابهم التي تم التوصل إليها في 15 يوليو".

وتابعت المصادر القول: "بعد انسحاب القوات الصينية، يمكن للهند والصين البدء في إعادة الأمور إلى وضعها السابق في هذه المنطقة المتنازع عليها، ووضع بروتوكول بشأن تسيير دوريات للقوات الهندية والصينية".

وذكرت المصادر، أنه بسبب انكباح عملية الفصل الكامل للقوات، وقيام الجيش الصيني بتشييد الطرق في لاداخ، ومد خطوط اتصال ونصب المعدات الصينية في المواقع العسكرية، قد تظهر ضرورة في المستقبل لإجراء مفاوضات ثنائية بين الهند والصين على مستوى سياسي ودبلوماسي عال".
رقم : 878126
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
موضوع التواصل بين الجامعات والصناعات في غاية الاهمية
موضوع التواصل بين الجامعات والصناعات في غاية الاهمية
ما بين نار الجنوب وانتقام الشمال.. كيانٌ كبيت العنكبوت
ما بين نار الجنوب وانتقام الشمال.. كيانٌ كبيت العنكبوت
3 آب 2020
تعاون طهران وبكين يشکل تهديداً للکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
تعاون طهران وبكين يشکل تهديداً للکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
3 آب 2020
7 نقاط حول الصواريخ الإيرانية التي حقّقت أحلام طهران
7 نقاط حول الصواريخ الإيرانية التي حقّقت أحلام طهران
3 آب 2020
"صفقة القرن" إلى الواجهة من جديد وبومبيو يحمل رايتها
"صفقة القرن" إلى الواجهة من جديد وبومبيو يحمل رايتها
3 آب 2020
السعودية.. بؤرة القذارة والمساوئ
السعودية.. بؤرة القذارة والمساوئ
3 آب 2020
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا للشعب غدا بمناسبة عيد الاضحى المبارك
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا للشعب غدا بمناسبة عيد الاضحى المبارك
30 تموز 2020
آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا
آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا
30 تموز 2020
لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟
لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟
30 تموز 2020
ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح
ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح
30 تموز 2020
قدرات إيران الدفاعية.. ماذا تحمل في طياتها؟
قدرات إيران الدفاعية.. ماذا تحمل في طياتها؟
30 تموز 2020
روحاني: إيران في مرحلة تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا
روحاني: إيران في مرحلة تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا
30 تموز 2020
مناورات الحرس الثوري.. مهاجمة اهداف برية بقذائف مجنحة
مناورات الحرس الثوري.. مهاجمة اهداف برية بقذائف مجنحة
29 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس