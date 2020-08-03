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الاثنين 3 آب 2020 ساعة 20:36

رياض حجاب واللقاء بمسؤولين أمريكيين على حساب الشعب السوري!

رياض حجاب واللقاء بمسؤولين أمريكيين على حساب الشعب السوري!
وذكرت السفارة في تغريدة بموقع "تويتر" أن "حجاب التقى المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جويل رايبورن الأحد، وبحث معه التعاون في جميع المجالات بين الطرفين، إلى جانب ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية" حسب وصفها .

بدروه، قال رايبورن إنني "سعيد جدا بالتمكن من مواصلة المحادثات مع حجاب لليوم الثاني بواشنطن"، مضيفا أننا "تحدثنا عن الحاجة للتعاون في المجالات كافة الخاصة بالمجتمع السوري في إطار السعي للتوصل إلى حل سياسي يرضي جميع السوريين"، بحسب السفارة الأمريكية.

وبحسب المصدر ذاته، التقى حجاب أيضا المستشارة بوزارة الخزانة الأمريكية آنا موريس، وأعضاء مجموعة التعاون الخاصة بالعقوبات المدرجة تحت ما يعرف بـ"قانون قيصر" ضد الشعب السوري ، وتطرقت المحادثات لمناقشة الطريقة الأمثل لتطبيق العقوبات.

وقد دخل "قانون قيصر" الذي يهدف الي تجويع الشعب السوري حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الماضي.
رقم : 878144
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