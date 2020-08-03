الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 آب 2020 ساعة 21:00

ذكرى الابادة الجماعية للازيديين العراقيين

ذكرى الابادة الجماعية للازيديين العراقيين
وبحسب مصدر فبعد ان اجتاح التنظيم سنجار في الثالث من آب ارتكب فيها واحدة من أسوأ المجازر بحق البشرية، وأجبر الآلاف من الإيزيديين على الفرار صوب كردستان ومناطق أبعد، ناهيك عن ثماني مقابر جماعية خلفها التنظيم الارهابي داخل القضاء.

رئيس الجمهورية العراقي وفي ذكرى الابادة عد التقاعس في تلبيةِ متطلباتِ اهالي سنجار امر معيبا، شدد على ضرورة الإسراع بتنظيمِ الإدارة في القضاء وتعزيزِ الأمن والاستقرار وتقديم المساعداتِ المادیة والخدمات الأساسية من أجل اعادة النازحين إلی محال سکناهم. فيما طمئن رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني عوائل المختطفين بمواصلة الجهود للبحث والكشف عن مصير اكثر من الفين وتسمعئة امرأة وطفل ايزيدي مخطوفين لدى داعش.

قائممقام قضاء سنجار محما خليل طالب رئيس الجمهورية العراقي، بالعمل على تحويل القضاء الى محافظة منزوعة السلاح، للحفاظ على ارثها وخصوصيتها وتراثها الديني والثقافي، داعيا لتشريع قانون يتضمن الاعتراف بالابادة الجماعية التي ارتكبت بحق الايزيديين على غرار قوانين البرلمانات الاوربية والامريكية والعالمية.

المآسي التي لحقت بالازيديين جعلت اغلبهم يفكر في الهجرة الى الخارج، واخرون يرهنون عودتهم الى القضاء بعد تحقيق الاستقرار وطرد كل العناصر الارهابية والمجاميع المسلحة منها، والبدء بحملة اعمار كبيرة وايصال الخدمات لها بشكل سريع.

ويتحدث مسؤولون في سنجار عن وجود عشرات الالاف من الايزيدين داخل مخيمات النزوح يفتقرون لأبسط مقومات العيش، مطالبين الحكومة بايلاء ابناء هذا المكون اهتماما اكبر وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم ابان سيطرة اهاربيو داعش على مدينتهم.
رقم : 878153
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
موضوع التواصل بين الجامعات والصناعات في غاية الاهمية
موضوع التواصل بين الجامعات والصناعات في غاية الاهمية
ما بين نار الجنوب وانتقام الشمال.. كيانٌ كبيت العنكبوت
ما بين نار الجنوب وانتقام الشمال.. كيانٌ كبيت العنكبوت
3 آب 2020
تعاون طهران وبكين يشکل تهديداً للکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
تعاون طهران وبكين يشکل تهديداً للکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
3 آب 2020
7 نقاط حول الصواريخ الإيرانية التي حقّقت أحلام طهران
7 نقاط حول الصواريخ الإيرانية التي حقّقت أحلام طهران
3 آب 2020
"صفقة القرن" إلى الواجهة من جديد وبومبيو يحمل رايتها
"صفقة القرن" إلى الواجهة من جديد وبومبيو يحمل رايتها
3 آب 2020
السعودية.. بؤرة القذارة والمساوئ
السعودية.. بؤرة القذارة والمساوئ
3 آب 2020
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا للشعب غدا بمناسبة عيد الاضحى المبارك
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا للشعب غدا بمناسبة عيد الاضحى المبارك
30 تموز 2020
آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا
آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا
30 تموز 2020
لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟
لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟
30 تموز 2020
ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح
ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح
30 تموز 2020
قدرات إيران الدفاعية.. ماذا تحمل في طياتها؟
قدرات إيران الدفاعية.. ماذا تحمل في طياتها؟
30 تموز 2020
روحاني: إيران في مرحلة تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا
روحاني: إيران في مرحلة تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا
30 تموز 2020
مناورات الحرس الثوري.. مهاجمة اهداف برية بقذائف مجنحة
مناورات الحرس الثوري.. مهاجمة اهداف برية بقذائف مجنحة
29 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس