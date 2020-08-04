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الثلاثاء 4 آب 2020 ساعة 08:04

الصین تستعد لـ’السيناريو الأسوأ’ حال طرد صحفييها المقيمين في أمريكا

الصین تستعد لـ’السيناريو الأسوأ’ حال طرد صحفييها المقيمين في أمريكا
وأضاف هو شيجين، "أن هذه الإجراءات ستشمل أيضا استهداف الصحفيين الأمريكيين في هونغ كونغ".

وأوضح رئيس تحرير صحيفة غوبال تايمز الصينية، في بيان، على تويتر، قائلا "نظرا لأن الجانب الأمريكي لم يجدد تأشيرات الدخول لصحفيين صينيين، فإن الجانب الصيني مستعد لأسوأ السيناريوهات وهو اضطرار كل الصحفيين الصينيين للرحيل عن الولايات المتحدة. لو حدث ذلك، فالجانب الصيني سيرد بما في ذلك استهداف الصحفيين الأمريكيين في هونغ كونغ".

كان هو شيجين قال في تغريدة سابقة، "بناء على ما أعرفه، بعد طرد أكثر من 60 صحفيا صينيا من قبل الولايات المتحدة، سوف تنتهي تأشيرة دخول الصحفيين الصينيين الآخرين في 6 أغسطس/آب، ولكن لم يتم تجديد التأشيرة لأي منهم.. قد يتصاعد الصراع بين الصين والولايات المتحدة لطرد الصحفيين بشكل حاد.. الصين سوف تنتقم".

وفي الأيام الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مرة أخرى بسبب مشروع القانون الذي أعده البرلمان الصيني لـ "حماية الأمن القومي لهونغ كونغ"، والذي تعتقد واشنطن أنه يهدف إلى القضاء فيها على الحكم الذاتي الموسع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد بالفعل بتطبيق العقوبات وسحب الوضع الخاص لهونغ كونغ. فيما رفضت الصين أي انتقاد وذكرت أن قضية هونغ كونغ هي شأنها الداخلي فقط.
رقم : 878211
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