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الثلاثاء 4 آب 2020 ساعة 08:10

نتنياهو يتحدى أوروبا مجددا ويلقي كرة الضم بملعب واشنطن

نتنياهو يتحدى أوروبا مجددا ويلقي كرة الضم بملعب واشنطن
وتأتي تصريحات نتنياهو في الوقت الذي أعترضت فيه معظم دول العالم ومن بينها الدول الأوروبية على قرار الضم.

وقال نتنياهو في اجتماع لحزب "الليكود": "إن مخطط تطبيق السيادة الإسرائيلية لم يتم استبعاده من جدول أعمال الحكومة"، وألقى كرة الضم في ملعب الولايات المتحدة عندما قال،"القضية في واشنطن، وأن الدعم من البيت الأبيض ضروري لتنفيذ الضم".

وكان نتنياهو قد قرر الموعد النهائي لبدء مخطط الضم في الأول من تموز/يوليو، ولكن مر دون أن تتخذ إسرائيل أي خطوة تجاهه وذلك على خلفية تحذيرات القادة الأوروبيين من عواقب هذه الخطوة وتحفظات حول حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس عليها. ثم أعلن نتنياهو أنه سيواصل المضي قدمًا في هذه الخطوة ومناقشتها مع كبار أعضاء إدارة دونالد ترامب.
رقم : 878214
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