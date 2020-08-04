كورونا يهاجم شرطة العراق ويصيب قائدا ثانيا

ونقلت مصادر صحفية عن مصدر مطلع إن "قائد شرطة بابل تأكدت، اليوم إصابته بالوباء، ويتلقى العلاج تمهيداً للتعافي من الفيروس".



وكان قد تم الاعلان مساء الاحد عن اصابة قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج بفيروس كورونا.