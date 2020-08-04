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الثلاثاء 4 آب 2020 ساعة 09:27

القبة الحديدية لأميركا ولدول المنطقة الخردة

القبة الحديدية لأميركا ولدول المنطقة الخردة
وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية، أعلنت أن طائرة شحن ستحط في مطار بن غوريون في تل أبيب، لتحمل بطاريتين من القبة الحديدية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة.

وخلصت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيانها، إلى أن “نظام القبة الحديدية الذي طورته إسرائيل، سيستخدم لحماية القوات الأمريكية من مجموعة واسعة من التهديدات الباليستية والجوية”.

ويأتي تزويد الجيش الأميركية بالقبة الحديدة "الاسرائيلية" في الوقت الذي تقيم فيه واشنطن الدنيا ولا تقعدها حول تقدم وتطور أسلحتها وخاصة تقنياتها في اعتراض الصواريخ.

وقد خدع البنتاغون دول المنطقة وخاصة السعودية بالأسلحة الأميركية، في الوقت الذي أثبتت فيه فشلها في اعتراض واسقاط صواريخ الجيش اليمني واللجان الشعبية
ومسيراتهما، التي طالما استهدفت المراكز الحساسة والاستراتيجية في السعودية.

ولجأت الولايات المتحدة لاقتناء القبة الحديدية بينما طالما فشلت هذه بدورها في اعتراض الصواريخ التي اطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السنوات الأخيرة
رقم : 878237
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