واعظي: الحكومة بصدد تقديم الوزير المقترح لتولي حقيبة الصناعة

وكتب واعظي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: ان المجلس في دورته السابقة سلب من الحكومة عدة مرات فرصة فصل التجارة عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، والتي كانت ترمي لتنظيم الامور بصورة افضل.



ونفى ان تكون الحكومة متباطئة في تقديم وزيرها المقترح لحقيبة الصناعة من اجل فكرة الفصل (فصل التجارة عن الصناعة) واضاف: انه سيتم قريبا تقديم الوزير المقترح لتولي حقيبة الصناعة والمناجم والتجارة الى مجلس الشورى (من اجل التصويت للثقة).



يذكر ان حسين مدرس خياباني يتولى منذ عدة اشهر مهام وزارة الصناعة والمناجم والتجارة بالوكالة اثر اقالة الوزير السابق رضا رحماني.