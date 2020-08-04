قتيل وعدة جرحى بسبب مولدة كهرباء في دير الزور

دمشق (اسلام تايمز) - كشف مايسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة دارت بين مجموعة مدنيين في مدينة “هجين” بريف دير الزور، بسبب خلاف شخصي على تحصيل مبالغ مالية وتوفية ديون، حيث تسببت الاشتباكات بوقوع 4 جرحى، ومقتل شخص على الأقل، وسط توتر تشهده مدينة هجين وإغلاق للأسواق في المدينة.