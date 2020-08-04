وجاءت موافقة سماحة القائد على منح راية ووسام "التضحية" لجامعة "الامام علي (ع)" للضباط بعد اقتراح تقدم به الجيش والاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية لتقديمها 1184 شهيدا من طلبتها وخريجيها.



وتم ابلاغ هذه الموافقة للقائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي.



ولجامعة "الامام علي (ع)" للضباط التابعة للقوة البرية للجيش دور منقطع النظير في تثبيت وترسيخ اركان الثورة وتقديم التضحيات في ساحة الدفاع المقدس (1980-1988) وصون الحدود العقيدية ونهج ومراقد اهل البيت (ع).



ولهذه الجامعة دور كبير في تخريج الضباط المؤمنين والملتزمين والمضحين والارتقاء بالقدرات الدفاعية والقتالية للبلاد وقد وصفها سماحة القائد في مناسبات مختلفة بانها بمثابة "فيضية الجيش" و"مصدر العلم والجهاد" و"ذخائر الامل".