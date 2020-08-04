روحاني: إنكار نجاحات ايران الکبیرة محور الحرب النفسية لاعدائها

الايحاء بعدم فاعلية الحكومة والدولة وتحريف القدرات وانكار او التقليل من شأن النجاحات الكبيرة للبلاد والشعب، بانها تشكل المحور الاساس للحرب النفسية التي يشنها الاعداء ضد الشعب الايراني.