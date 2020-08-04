الجهـاد الإسـلامي: الكيان الصهيوني عاجز عن تحقيق النصر

وأضاف أن إستراتيجية الجهاد الاسـلامي هي إبقاء جبهة القتال مشتعلة من خلال المقاومة التي من شأنها أن ترفع كلفة الاحتلال.



واعتبر أنه رغم امتلاك الاحتلال ترسانة عسكرية ضخمة إلا أن لا يمتلك إرادة القتال والنصر.

ورأى أننا "نحن نراهن على إرادة المقاومة والشعب الفلسطيني في قتالنا مع الاحتلال فلن نستطيع النصر الا بهما".



واشار الى أن الاحتلال لا يستطيع أن يدمر قطاع غزة ولكن لن يستطيع النصر على إرادة المقاومة والشعب الفلسطيني.



ولفت الى أننا "نحن كمقاومة وشعب فلسطيني يجب أن نهتم في تقوية الذات في الصمود والمقاومة وتقوية الوحدة الوطنية الفلسطينية".