خطة عمل مشتركة بين بلدية طهران وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي

في الاجتماع الذي حضره نائب مساعد عمدة طهران للشؤون التقنية والمدنية صفا صبوري ديلمي، و مدير مركز للاتصالات والشؤون الدولية ببلدية طهران، تم مناقشة سبل تحسین تعاون الإدارة الحضرية في العاصمة الايرانية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).



وجرى في هذا الاجتماع بحث مسألة تنظيم وتأهيل أنهار العاصمة مع التأكيد على إحياء نهر وادي فرحزاد (شمال غرب طهران) كمشروع رائد كأحد الأولويات الهامة في مجال تعاون بلدية طهران مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم التأكيد على ضرورة تسویة القضايا البيئية والاجتماعية والاستثمارية في خطة إدارة نهر فرحزاد في إطار هذا التعاون المشترك.



وشرح صبوري بالتفصيل خطة تحسين الأرصفة التي يبلغ طولها 500 كيلومتر وبناء مسار الدراجات، معتبرا تنفيذ هذه الخطة محاولة لتحسين نوعية الحياة في العاصمة وتغيير نمط حياة مواطني طهران،وقال: يمكن أن تصبح هذه الخطة واحدة من أكثر المواضيع إثارة للاهتمام والمؤثرة في مجال تعاون الإدارة الحضرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



يذكر ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) هو واحد من سلسلة وكالات متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أنشئت في عام 1966 بهدف مساعدة البلدان النامية.