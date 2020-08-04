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الثلاثاء 4 آب 2020 ساعة 12:00
طليس لاعتماد خطة واضحة المعالم لمواجهة انتشاء الوباء
وجاء في البيان: “الخطر يقترب شيئا فشيئا من السائقين والمواطنين في المواقف والمركبات والحافلات، ما لم يتم الاستدراك بخطة واضحة المعالم يلتزم بها القطاع في الموقف والسيارة”.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
878274
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