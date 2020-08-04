طليس لاعتماد خطة واضحة المعالم لمواجهة انتشاء الوباء

وجاء في البيان: “الخطر يقترب شيئا فشيئا من السائقين والمواطنين في المواقف والمركبات والحافلات، ما لم يتم الاستدراك بخطة واضحة المعالم يلتزم بها القطاع في الموقف والسيارة”.