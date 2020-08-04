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الثلاثاء 4 آب 2020 ساعة 12:17

توصيات الصحة الايرانية بشان مراسم محرم الحرام

توصيات الصحة الايرانية بشان مراسم محرم الحرام
جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقد الاثنين بحضور مندوبي وزارة الصحة واللجنة المشتركة للوعّاظ والخطباء وقرّاء المراثي الحسينية (الرواديد).

وتم خلال الاجتماع التوصل الى جملة من التوصيات اعلنها مساعد وزير الصحة علي رضا رئيسي.

ومن ضمن هذه التوصيات؛ ان تجري المراسم من قبل المواكب والتكايا في اماكن مفتوحة قدر الامكان ، ولو جرت اضطرارا في امكان مغلقة فان الحضور يجب الا يتجاوز ربع الطاقة الاستيعابية وان تكون التهوية لهذه الاماكن جيدة ، فضلا عن التزام مسالة التباعد الاجتماعي في جميع الحالات.

وتم التاكيد على ارتداء الكمامات من قبل المشاركين في جميع المراسم باعتبار ان الكمامة عنصر مهم جدا في الوقاية من تفشي الفيروس.

وتمت توصية الافراد المسنين وذوي الامراض المستعصية بعدم المشاركة اطلاقا في مراسم العزاء العامة والاكتفاء باجراء المراسم في المنازل.

كما جرت توصية المواكب الحسينية بعدم زيارة احداها للاخرى للوقاية من انتشار الفيروس وكذلك التقليل من فترة اقامة المراسم.

وتمت التوصية بعدم استخدام الطبول والدمامات كونها تؤدي الى تجمع الافراد وبالتالي المساعدة بانتقال الفيروس.

وتضمنت التوصيات ايضا ان يكون توزيع النذور عند ابواب المنازل وفي حال الطبخ ان يتم باشراف خبراء الصحة من دون تجمع الافراد.

واكد رئيسي بان التوصيات الصحية هي لكل الحالات بلا استثناء سواء كانت المناطق حمراء او صفراء او بيضاء.
رقم : 878285
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