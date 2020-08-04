مسؤول أميركي: مخاوف الكونغرس إزاء بيع أسلحة للسعودية 'مشروعة'

وأشار فوكنر إلى وجود قلق بين مسؤولين في الخارجية الأمريكية إزاء المخاطر على المدنيين قبل تمرير الوزير "مايك بومبيو" صفقة أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية وحلفاء عرب آخرين.



ووجه أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس مذكرات استدعاء لأربعة مساعدين سابقين لبومبيو، في وقت يحقق النواب لمعرفة سبب قيام الرئيس "دونالد ترامب" بإقالة المفتش العام لوزارة الخارجية الذي يراقب عمل الوزارة، في مايو بناء على نصيحة بومبيو.



ونشر الديمقراطيون مقتطفات من شهادة المسؤول في وزارة الخارجية تشارلز فوكنر، التي تصف مخاوف الكونغرس ازاء بيع اسلحة للسعودية بالمشروعة كاشفة عن مناقشة الموظفين في وزارة الخارجية المخاوف من سقوط مدنيين.



واتهم ثلاثة من كبار القادة الديمقراطيين هم النائب "إليوت إنغيل" والسناتور "روبرت منينديز" والنائبة "كارولين مالوني" ادارة ترامب بالاستمرار في التعتيم على الأسباب الحقيقية لإقالة السيد لينيك من خلال عرقلة تحقيق اللجنة ورفض الانخراط بحسن نية لكن بومبيو ولدى مثوله أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ دافع مجددا عن إقالة لينيك قائلا ان علاقته كانت رائعة بالمفتش العام مؤكدا ان المفتش العام لم يكن كذلك من قبل.