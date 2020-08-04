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الثلاثاء 4 آب 2020 ساعة 12:28

قضية 'خريجي الصحة' في العراق الى الواجهة من جديد

قضية
وخرج المئات من خريجي المجموعة الطبية والصحية في عدد من المحافظات العراقية للتظاهر امام دوائر الصحة للمطالبة بشمولهم بتطبيق قرار التعيين وسط "اقتحامات" واعتصامات استمرت لايام ولازالت امام تلك الدوائر بضمنها محافظات كربلاء وميسان والديوانية وديالى.

واطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة من المطالبات بهذا الشأن، حيث برز هاشتاغ "#تعيين_خريجي_الصحه_بعقود" في قائمة "تريند" بالعراق، وشهد تفاعلا وكتبت تحته شعارات ومطالبات عديدة.

وكتب "د.عماد عامر" على موقع تويتر قائلا: "التعيين المركزي حق مشروع مكفول دستوريا بقانون تدرج طبي٦ لسنه ٢٠٠٠ولا يحق لأي شخص من خرق القانون وتعيين تخصص دون آخر لذالك نطالب رئيس الجمهوريه د.برهم صالح حامي الدستور بالتدخل الفوري لتعييننا والضغط ع رئيس الوزراء وشمول باقي التخصصات الأخرى بالتعيين".

قضية 'خريجي الصحة' في العراق الى الواجهة من جديد
"أحمد" قال: "اعتقد ان البلد بأمس الحاجة للكوارد الصحية من اي وقت مضى وعليه يتوجب على الحكومة ايجاد عقود وزارية للمهن الطبية (تحليلات،تمريض،تخدير) وغيرها".
قضية 'خريجي الصحة' في العراق الى الواجهة من جديد
حساب بإسم "Aliaa BA" غردت قائلة: "#تعيين_خريجي_الصحه_بعقود خريجي المجموعه الطبيه والمهن الصحيه يطالبون من السيد الكاظمي بالتدخل الفوري وتعيينا اسوه باقراننا الاطباء والبلد ليس محتاج للاطباء فقط محتاج لجميع الكوادر الطبيه والمهن الصحيه وجميع المحافظات تشكي من نقص الكوادر @MAKadhimi".

قضية 'خريجي الصحة' في العراق الى الواجهة من جديد
"زيد باسم حسن دآيش" رأى أن التعيين المركزي حق مشروع كفله الدستور وطالب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بتطبيق القانون اسوة بباقي الاختصاصات، وغرد كالتالي:

"التعيين المركزي حق مشروع كفله الدستور بقانون التدرج رقم٦ لسنه٢٠٠٠فيجب ع رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه د.برهم صالح من تطبيق القانون بعدالة وعدم الكيل بمكيالين تجاه التخصصات الطبية الاخرى بالتعيين،ونحذر وزارة الصحة من تطبيق القرار وتعيين تخصص دون آخر".

قضية 'خريجي الصحة' في العراق الى الواجهة من جديد
حساب "technician Enas" وجه رسالة في هذا الخصوص قال فيها: "الى السيد الرئيس المحترم نحن لفيف من ابنائكم خريجي المهن الطبيه والصحيه عانينا الام وتذوقنا المر من وزارة الصحه لعدم تطبيقا القانون وعدم وضع الحلول واعتصمنا لقرابه 20يوم @MAKadhimi نرجوا تعيينا بعقود لإنقاذ البلد من هذا الجاحه".

قضية 'خريجي الصحة' في العراق الى الواجهة من جديد
ونختم بـ"Ruwaida" التي قالت: "كل العالم بهاي الازمه تحتاج الكوادر الصحيه والطبيه الا العراق يتخلئ عنهم".
قضية 'خريجي الصحة' في العراق الى الواجهة من جديد
يذكر ان مجلس الوزراء العراقي قرر خلال جلسته التي عقدها بتاريخ 28 تموز 2020، تعيين خريجي الكليات الطبية على ان تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية بتنفيذ هذا القرار، مشيرا الى انه تم تشيكل لجنة برئاسة وزراء التخطيط والمالية والصحة، لغرض وضع الاليات وتنفيذ القرار الذي من المفترض أن يشمل أكثر من 2000 طبيب يطالبون منذ مدة بتعيينهم.
رقم : 878293
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