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الثلاثاء 4 آب 2020 ساعة 13:32

ايران .. 2751 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 272 الفا

ايران .. 2751 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 272 الفا
وقالت لاري اليوم الثلاثاء في تصريحها الصحفي اليومي انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2751 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 314786 من ضمنهم 4132 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 272535 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 212 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 17617 شخصا.

وتابعت المتحدثة، انه تم لغاية الان اجراء 2 مليون و 560 الفا و 374 اختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا في البلاد.

واوضحت بان محافظات؛ مازندران وطهران وكلستان وخراسان شمالي واردبیل واصفهان والبرز وخراسان رضوي وکرمان وسمنان وآذربیجان شرقي ومرکزی ویزد وكیلان، هي الان في الحالة الحمراء، فيما محافظات؛ فارس وایلام ولرستان وهرمزكان وزنجان وقزوین وآذربیجان غربي وبوشهر وهمدان وقم وجهارمحال وبختیاري وکهكیلویة وبویر احمد، هي الان في حالة الانذار.
رقم : 878308
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